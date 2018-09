Van Emden vervangt Van Baarle in tijdrit WK

Jos van Emden komt over twee weken bij de WK in Innsbruck in actie op de tijdrit. De 33-jarige Schiedammer neemt de plek over van Dylan van Baarle, die zijn seizoen voortijdig heeft moeten beëindigen na een ongelukkige val in de Ronde van Spanje.