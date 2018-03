Van Gaal gunt Heynckes zijn CL-record

Ferrari haalt topman FIA binnen

19:03 Ferrari heeft een hoge official van de internationale autosportfederatie FIA aangetrokken. De Fransman Laurent Mekies zal in september van dit jaar in dienst treden bij de Italiaanse Formule 1-renstal en daar de technische afdeling versterken. Mekies was bij de FIA verantwoordelijk voor alle veiligheidszaken en fungeerde sinds vorig jaar ook als waarnemend wedstrijdleider.