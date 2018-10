Van Gaal: Qua talent doet dit Ajax niet onder voor selectie uit 1995

,,Ajax vind ik heel talentvol. Ze hoeven qua talent niet onder te doen voor het elftal uit '95, dat ook nog heel jong was met Seedorf, Kluivert en Overmars. Die toets kunnen ze wel doorstaan. Alleen in die tijd had ik ook Danny Blind, Frank Rijkaard, de gebroeders De Boer, die ook al wat ouder waren", vertelt Van Gaal aan AjaxTV. ,,Je moet een mix zoeken, dat doet Ajax momenteel ook, maar er zijn wel heel veel aanvallend ingestelde spelers opgesteld. Dat is natuurlijk fantastisch als je tegen een mindere tegenstander voetbalt, maar niet als je tegen topploegen speelt. Aanvallend ingestelde spelers nemen meer risico en verliezen vaker de bal. Daar wachten al die topploegen op. Dat zag je bijvoorbeeld tegen PSV. Dat gebeurde niet omdat PSV zo geweldig speelde, maar omdat bepaalde spelers te veel risico namen."

Van Gaal is in München te gast bij Ajax en ziet dat de Amsterdammers nog op zoek zijn naar de juiste balans in het elftal. ,,Die is er nu nog niet. Het kan zijn dat Ajax tegen Bayern een wereldwedstrijd speelt, maar ik denk dat je rekening moet houden met de kwaliteiten van Bayern. Dat is schijnbaar een vies woord in Nederland. Je moet spelers in hun kracht laten spelen en de spelers van de tegenstander juist niet. Dat heet tactiek."

De succesvolle coach gelooft niet dat Ajax kansloos is tegen de Rekordmeister. ,, Er is veel kwaliteit en talent. Daarnaast zit Bayern in een slechte fase. Het gaat erom dat je niet te veel balverlies lijdt op plekken waar dat niet kan, maar dat kan ik nu niet voorspellen. De balans is, zoals ik al zei, nog zoek bij Ajax."