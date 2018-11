‘Van Gaal succesvoller bij Manchester United dan Mourinho’

Chatfunc­tie voor misbruik in de sport

19:09 NOC*NSF gaat een chatfunctie inrichten zodat mensen in gesprek gaan over grensoverschrijdend gedrag in de sport. De sportkoepel is hiervoor een samenwerking aangegaan met Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.