Van Gerwen aast op nieuwe ‘whitewash’ tegen Evans, Wattimena treft Belg in bloedvorm

WK DartsMet vijf van de elf Nederlanders nog in het toernooi, begint het WK darts na de traditionele kerstbreak aan het business-end van het toernooi. Michael van Gerwen en wereldkampioen Peter Wright maken vanavond hun opwachting, maar 's middags al wacht Jermaine Wattimena een lastige opgave tegen een zuiderbuur in bloedvorm.

Het waren sobere kerstdagen voor de overgebleven Nederlandse darters. Allen zaten ze ‘vast’ in het spelershotel en dus maakte Michael van Gerwen er samen met Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode maar het beste van. Met het gourmetstel op de vensterbank werd er dan toch nog voor een gezellig kerstdiner gezorgd.



Met name drievoudig wereldkampioen Van Gerwen had voor de feestdagen al een hectische periode achter de rug. Na zijn overwinning op Ryan Murray was hij ‘gewoon’ teruggekeerd naar Brabant, maar moest toen de regering van Boris Johnson nog strengere coronamaatregelen aankondigde alweer in allerijl terug naar de andere kant van het Kanaal. Drie uur was hij uiteindelijk bij zijn familie in Vlijmen geweest.

In zijn eersterondepartij tegen Murray overtuigde ‘Mighty Mike’ met 108,98 gemiddeld, maar werd hij alsnog tot het uiterste gedwongen door de taaie Schot. Uiteindelijk stond hij één set af. Tegenstander in de laatste partij van de avondsessie is Ricky Evans en die pijlsnelle gooier, niet voor niets draagt hij de bijnaam ‘Rapid’, aast op revanche. Vorig jaar troffen de twee elkaar eveneens in dit stadium van het toernooi en toen gooide Van Gerwen zijn Engelse tegenstander met 4-0 naar de uitgang van het Alexandra Palace. Ook nu is MVG weer als eerste geplaatst en Evans als 32ste, waardoor de twee elkaar wederom in de derde ronde treffen.

Volledig scherm © BSR Agency Jermaine Wattimena weet wat hem te doen staat in de laatste partij van de middag. Hij zal ongetwijfeld een zware kluif krijgen aan World Matchplay-winnaar Dimitri van den Bergh, die in zijn eerste partij tegen cultheld Paul Lim meteen een gemiddelde van 105,61 liet optekenen en daarmee aankondigde dat er dit WK rekening met hem gehouden dient te worden. Wattimena kende op zijn beurt een wat wisselvalligere start van zijn campagne. Hij wisselde een zwakke tweede set af met mooie momenten, zoals een 156-finish. ‘The Machine Gun’ gooide per beurt ruim 15 punten minder dan zijn komende tegenstander.



Wanneer Peter Wright vanavond aan de oche verschijnt, is het alweer twaalf dagen geleden dat hij zijn jacht op titelprolongatie begon met een moeizame 3-1 overwinning op Steve West. Voor zijn onderonsje met de Duitser Gabriel Clemens zal ‘Snakebite’ vermoedelijk wel weer met een nieuwe ‘look’ komen, want je na de kerst nog eens als ‘Grinch’ verkleden kan natuurlijk niet.

Op dag 10 van het WK komt ook Kim Huybrechts weer in actie. Ook deze Belg verkeert in topvorm, na zich in één van de beste partijen van het toernooi tot dusver te hebben ontdaan van Ian White. Hij treft Jeffrey de Zwaan-beul Ryan Searle. Ook Krzysztof Ratajski gooide al boven de 100 gemiddeld, hij gaat nu spelen tegen oud-finalist Simon Whitlock. De zesde partij gaat tussen Joe Cullen en Jonny Clayton, uit dit duel tussen de nummers 16 en 17 geplaatst komt de mogelijke tegenstander van ‘Mighty Mike’ in de vierde ronde. Alle partijen in de derde ronde zijn ‘best of 7 sets’ en te volgen via liveblogs op deze site!

