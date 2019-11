Van Gerwen begint met simpele zege aan Grand Slam of Darts

Van Gerwen greep zijn tegenstander direct bij de keel door te openen met een 180'er. De Brabander liep dan ook vlot uit naar een 3-0 voorsprong, waarna het aan Williams de beurt was om een leg op het bord te zetten. In de daaropvolgende leg miste Van Gerwen een aantal dubbels, maar omdat zijn opponent ook niet thuisgaf, wist de drievoudig winnaar zich alsnog naar 4-1 te worstelen. De zesde leg was opnieuw een prooi voor Williams, maar daarna sloeg Van Gerwen toe. Met een 145-finish maakte de nummer een van de wereld de partij af.



Met zijn zege hield Van Gerwen, die achteraf klaagde over een verkoudheid, de Nederlandse eer hoog op de eerste dag van het toernooi. Eerder op de dag verloren Danny Noppert, Richard Veenstra en Wesley Harms hun openingspartijen. Noppert ging nipt met 4-5 onderuit tegen Ryan Harrington, Veenstra werd met 5-0 afgedroogd door Daryl Gurney en Harms moest met 5-2 zijn meerdere erkennen in James Wade.



De Grand Slam of Darts, een toernooi voor spelers van de dartsbonden PDC en BDO, gaat zondag verder met de tweede poulewedstrijden. Zondag 17 november is de finale. Welshman Gerwyn Price is de titelverdediger.