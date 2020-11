Van Gerwen-beul Whitlock kan het niet tegen Portugese verrassing

En het was de Australiër die de eerste tik uitdeelde door De Sousa zijn eerste leg af te nemen. ‘The Wizard’ liep uit naar 5-2, toen het tij begon te keren. De Portugees kwam langszij, waarna zich bij 8-8 een sleutelmoment voor deed. De Sousa tweemaal triple 20 en dubbel 8 om 136 uit te gooien, maar had niet door dat hij op 126 stond. Whitlock liet hem ermee wegkomen, wat ‘The Special One’ de voorsprong opleverde die hij nooit meer uit handen gaf.



Toen Whitlock vijf pijlen miste om terug te komen tot 14-12, kwam De Sousa op matchpoint. Daar beging de man uit Lissabon een grote fout door op 164 voor de ‘bull’ te gaan in plaats van het weg te zetten en vervolgens nog vier matchdarts te missen. De leg erna was het wel raak. De Sousa blonk in Coventry vanavond uit in de scores rond de 100, finishte overall bovengemiddeld goed en plaatste zich voor het eerst voor de finale van een major. Tegenstander daarin wordt James Wade of Dimitri van den Bergh.