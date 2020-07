Van Gerwen bij rentree na coronastop direct de beste

Verstappen: ‘Regen kan komend weekend interes­sant maken’

15:21 Max Verstappen hoopt het komend weekeinde op revanche in Oostenrijk. In de eerste race van het seizoen was de Nederlander de eerste uitvaller en hij moet dus een goed resultaat halen om nog hoop te houden op het kampioenschap. ,,Er is nog wat werk te verzetten, maar we weten welke richting we op moeten.”