Van Gerwen blijft op koers voor vierde titel UK Open

Tot 5-5 ging het gelijk op in de lege Marshall Arena in Milton Keynes, waarna Van Gerwen een versnelling plaatste en vlot uitliep naar 8-5. De Sousa kwam nog terug tot 9-9, maar daarna maakte de Brabander het alsnog af. Van Gerwen liet een gemiddelde van 99,72 per drie pijlen optekenen, tegenover 97,80 voor De Sousa. In de kwartfinales gaat Van Gerwen het opnemen tegen Krzysztof Ratajski uit Polen.



Met zijn overwinning op De Sousa blijft Van Gerwen op koers voor zijn vierde titel op de UK Open. ‘Mighty Mike’ schreef het toernooi in 2015, 2016 en 2020 op zijn naam. Eerder op de dag was Van Gerwen met 10-4 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic. Voor de winnaar ligt zondag een cheque klaar van circa 115.000 euro.

Geen stunt Kleermaker

Van Gerwen is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi, want Martijn Kleermaker slaagde er eerder op de avond niet de kwartfinales te halen. De 30-jarige Hardewijker verloor met 10-4 van tweevoudig WK-kwartfinalist Luke Humphries. Kleermaker begon wisselvallig aan zijn partij tegen Humphries en keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Hij sloeg er nog wel in om de achterstand te verkleinen: 6-4. Maar daarna liep Humphries weer uit en werd het uiteindelijk 10-4.

,,Het spel van vanavond was niet om over naar huis te schrijven”, reageerde Kleermaker na afloop tegenover RTL7. ,,Ik weet dat ik beter kan. Het is knokken, knokken, knokken. Maar vanavond heeft dat vrij weinig opgeleverd. Ik kijk wel met een goed gevoel terug op het toernooi. Het goede spel komt wel weer.” Eerder op de dag boekte Kleermaker nog een solide zege op Callan Rydz om de laatste zestien van het toernooi in Milton Keynes te bereiken. Kleermaker won in de vijfde ronde met 10-6.



Eerder op de dag werden Ron Meulenkamp, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert uitgeschakeld.

