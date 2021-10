Van Gerwen dendert door bij EK na knappe zege op wereldkampioen Price

Ex-Eagle Wout Droste avontu­riert in het land van vuur en ijs: ‘Na onze bizarre handhaving zag ik het noorder­licht’

16 oktober Almelo was mooi, Deventer prachtig, het avontuur op IJsland magisch. Amper drie maanden laveert Wout Droste over het eiland in de Atlantische Oceaan, maar de indrukken zijn voor de eeuwigheid. Vulkanen, gletsjers en een bizar sportief heldenepos doen de 32-jarige oud-speler van Go Ahead Eagles glimmen van trots. En de slotakte moet nog worden geschreven. Zaterdag sluit Droste met IA Akranes het seizoen af met de onverwachte bekerfinale tegen landskampioen Vikingur Reykjavik.