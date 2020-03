Van Gerwen en co deze week niet naar Newcastle

James verliest op kwalifica­tie­toer­nooi voor Tokio

22:10 Delano James is uitgeschakeld op het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Tokio. De 28-jarige weltergewicht verloor in de klasse tot 69 kilogram in een zaal zonder publiek in Londen op punten van Marcel Rumpler. De vijf juryleden wezen de Oostenrijker unaniem tot winnaar aan (29-28 30-27 29-28 30-27 30-27).