Van Gerwen en Van Barneveld naar halve finales New Zealand Darts Masters

Australië maakt einde aan reeks van 78 gewonnen wedstrij­den Amerika

11:20 De Amerikaanse basketballers hebben in Melbourne een zeldzame nederlaag geleden. In de voorbereiding op het komende WK in China verloor de ploeg van bondscoach Gregg Popovich met 98-94 van Australië. Daarmee kwam een einde aan een zegereeks van 78 wedstrijden voor Team USA.