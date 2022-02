Van Gerwen en Van Barneveld opnieuw vroeg klaar tijdens Players Championship

Een clash tussen Van Gerwen en Raymond van Barneveld leek heel even in het verschiet te liggen, maar Van Barneveld verloor met 4-6 van de Brit Stephen Burton en kon een ontmoeting met zijn rivaal op zijn buik schrijven. Een ronde later zorgde diezelfde Burton voor een verrassing door ook Van Gerwen uit te schakelen. Opnieuw was de Engelsman met 4-6 te sterk. Van Gerwen begon de dag nog met overwinningen op Danny Baggish (6-3) en Ritchie Edhouse (6-5).



Het was überhaupt al niet de dag van de Nederlanders, want ook onder anderen Ron Meulenkamp, Berry van Peer, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Martijn Kleermaker bliezen een vroege aftocht. Niels Zonneveld haalde als enige landgenoot de achtste finales, waarin hij te sterk was voor Luke Humphries, de man die zaterdag nog Players Championship 1 op zijn naam schreef door Ryan Searle in de finale te verslaan.