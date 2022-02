Van Gerwen en Van Barneveld vroeg onderuit, alle Nederlanders uitgeschakeld voor achtste finales

Video's Michael van Gerwen verliest ‘fenomenale partij’ in Premier League: ‘Nog steeds niet die zege die ik wilde’

Michael van Gerwen is in de halve finales bij speelavond twee van de Premier League of Darts uitgeschakeld. De 32-jarige Vlijmenaar verloor in een partij van hoogstaand niveau van Jonny Clayton: 4-6 in legs. Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van ruim 105, maar dat was dus niet genoeg tegen Clayton (bijna 107 gemiddeld).

11 februari