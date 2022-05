Van Gerwen en Van Duijvenbode treffen elkaar in kwartfinales na sterke optredens

European Darts OpenMichael van Gerwen heeft na een spannende strijd met Jonny Clayton de kwartfinales in Leverkusen bereikt. De Brabander was met 6-4 te sterk voor de koploper in de Premier League. In de kwartfinales wacht landgenoot Dirk van Duijvenbode.

Van Gerwen begon sterk en pakte snel een 2-0 voorsprong op Clayton. Vervolgens stortte het spel van de Vlijmenaar even in, en kon The Ferret vier legs op rij winnen. De vierde eindigde hij met een geniale 125-finish (bullseye-bull-bullseye). Maar Clayton kon vervolgens niet doorzetten en gaf met veel gemiste dubbels Van Gerwen de mogelijkheid om terug te komen. De Nederlander profiteerde direct en pakte op zijn beurt vier legs op rij: 6-4.

Zaterdag in de tweede ronde maakte de Brabander al veel indruk in de wedstrijd tegen Darryl Gurney. Vooral in de laatste vier legs van de partij: daarin gooide hij een gemiddelde van 127.91. Over de gehele partij bleek zijn pijlenmoyenne 113.79, waarmee hij Gurney uiteindelijk op knappe wijze van zich afschudde (6-3). ,,Dat voelde fenomenaal vanavond, het was een briljante wedstrijd’, reageerde Van Gerwen kort na afloop op zijn Twitter-account.

Van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode heeft ook op indrukwekkende wijze de kwartfinales bereikt. In de derde ronde in Leverkusen was de Aubergenius met 6-3 te sterk voor Engelsman Joe Cullen.



Scorend liep het voor zowel Cullen als Van Duijvenbode uitstekend, maar op dubbels lieten de ervaren darters in de eerste legs veel steken vallen. Dat resulteerde in breaks over en weer. Pas in de achtste leg wist de Nederlander als eerste een break te verzilveren door 130 uit te gooien. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen door ook de negende en laatste leg te pakken: 6-3.

Zo eindigde de Aubergenius met een knap gemiddelde van 106,9 (tegenover 99,4 van Cullen) en gooide hij in de relatief korte wedstrijd liefst acht keer een 180.

Zaterdag had Van Duijvenbode, zonder boven zichzelf uit te stijgen, eenvoudig de achtste finales van bereikt. Hij won met 6-1 van landgenoot Maik Kuivenhoven. De 29-jarige darter brak in de tweede leg de servicebeurt van de vier jaar oudere Kuivenhoven en zag de overwinning daarna nooit meer in gevaar komen. Het gemiddelde van 88,21 punten per drie pijlen was voor de Zuid-Hollander niet om over naar huis te schrijven.

