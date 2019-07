Van Gerwen gaat onderuit in duel der wereldkampioenen met Durrant

Van Wolfswin­kel baalt van rol als flankspe­ler: ‘Geen reet aan’

0:34 Ricky van Wolfswinkel baalde vanavond niet alleen van de nederlaag die hij met FC Basel in de slotfase opliep tegen PSV (3-2). De 30-jarige aanvaller was ook niet te spreken over zijn rol als rechtsbuiten in het eerste duel in de tweede voorronde van de Champions League.