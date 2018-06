Van Gerwen gooit 9-darter voordat hij verre reizen gaat maken

Mighty Mike is onlangs op vakantie geweest met vrouw en kind en gaat nu een drukke periode tegemoet. ,,Maandag vertrek ik naar Las Vegas voor een toernooi en van daaruit gaan we door naar China.” We? ,,Ja, mijn vrouw Daphne en onze dochter gaan mee. Dat is wel zo gezellig tijdens zo’n lange trip. In augustus gaan we ook nog voor toernooien naar Nieuw Zeeland en Australië. Dan nog een European Tour-toernooi en daarna kunnen we in september nog even met z’n drietjes met de beentjes omhoog op Ibiza”.



Tussen de bedrijven door kijkt Van Gerwen geregeld wedstrijden van het WK-voetbal. ,,Ik ben niet echt voor een team. Ik ben Nederlander, dan ga ik toch niet een ander land aanmoedigen? Doordat we er niet bij zijn, is de sfeer wel heel anders. Jammer. En ik denk dat Brazilië wereldkampioen wordt.”