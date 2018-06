Van Gerwen houdt record in zicht ondanks nederlaag in Kopenhagen

Ondanks de nederlaag ligt de veelvraat uit Vlijmen nog steeds op koers om zijn eigen record van meeste toernooizeges in een jaar te verpulveren. 'Mighty Mike' kwam in 2018 tot op heden tot veertien toernooizeges. Het oude wereldrecord stamt uit 2016, toen Van Gerwen het duizelingwekkende aantal van 26 eindoverwinningen liet noteren en daarmee Phil Taylor voorbij ging.

Komend krijgt Van Gerwen een nieuwe kans op zijn vijftiende toernooizege, als in in Hamburg de European Darts Matchplay wacht. Bekijk hieronder de statistieken van Michael van Gerwen in 2018.