Van Gerwen: Ik ben beter dan Barney, dat weet hij

Door Max van der Put



,,Ja, Gerwyn had vier kansen om met 3-2 voor te komen in sets. En ik hield daar al rekening mee toen hij drie keer voor dubbel 20 mocht gooien. Maar dan nog was dat gewoon de set die hij was begonnen en had ik dat voordeel in de zesde set."



Van Gerwen kijkt uit naar de kwartfinale-partij tegen Raymond van Barneveld vrijdag. ,,Tijdens het ingooien heb ik zijn partij tegen Vincent gevolgd. Jammer dat Vincent niet wist te winnen. Hij is een goede vriend van me. Maar hij kon niet genoeg brengen om Raymond te verslaan."