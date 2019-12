Van Gerwen: Ik ga nooit van mijn leven naar dat Sportgala

De Vlijmense darter heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de gala-avond waar onder meer de sportman en sportvrouw van het jaar worden verkozen. ,,In het verleden hebben ze me teleurgesteld. In het jaar dat ik alles won wat ik kon winnen, was ik niet eens genomineerd.”

Van Gerwen stond dit jaar, net als in 2017, wel op de shortlist. ,,Maar dat kwam volgens mij omdat er de nodige kritiek is geweest. Dan hoeft het van mij niet meer. Ze nemen me niet serieus.”