Van Gerwen in kwartfinale: ‘Ik ben nog niet tot het uiterste getest’

Teleurge­stel­de PEC Zwol­le-voorzitter trekt geen spelers aan, maar wel de teugels: 'Meedoen of vertrekken'

27 december De dramatische eerste seizoenshelft van zijn club is Adriaan Visser niet in de koude kleren gaan zitten. Uit zijn column ‘Door de ogen van de veurzitter’ blijkt dat de PEC Zwolle-voorzitter kritisch heeft gesproken met de technische staf en dat de teugels worden aangetrokken in de spelersgroep. ‘Van wie daar niet in mee wil of kan, nemen we afscheid.’