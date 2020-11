Van Gerwen kan niet finishen in kwartfinale tegen Whitlock: ‘Ik ben hier echt doodziek van’

,,Als je het niet uitgooit met acht wedstrijdpijlen, dan ben je gewoon een ongelooflijke lul. Als je het zo verprutst op het eind, moet je gewoon lekker je tas inpakken en naar huis. Ik ben hier echt doodziek van. Ik was echt de baas op het podium, maar dan moet ik het natuurlijk wel afmaken. Ik mag hier gewoon niet verliezen, zeker niet op deze manier", was Van Gerwen kort na afloop hard voor zichzelf voor de camera van RTL7. ,,Mensen onderschatten denk ik wat dit met mij doet. Ik ben zo goed terug naar mijn oude vorm, maar als je dan op deze manier verliest komt dat echt weer hard aan.”



Whitlock neemt het in de halve finale op tegen José de Sousa, de Portugese verrassing van het toernooi. De andere halve finale gaat maandagavond tussen de Engelsman James Wade en de Belg Dimitri Van den Bergh.



Van Gerwen kwam met 11-7 voor en leek op weg naar een vrij eenvoudige zege op de ervaren Australiër, maar Whitlock bleef in de partij. Met 15-14 voor kreeg Van Gerwen drie matchdarts, maar hij gooide niet uit en Whitlock zorgde voor een beslissende leg in het ‘first to 16'-concept van de Grand Slam of Darts.