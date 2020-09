Van Gerwen kansloos onderuit tegen Petersen

Dallas Stars naar finale om Stanley Cup

8:10 De ijshockeyers van Dallas Stars hebben voor het eerst in 20 jaar de finale om de Stanley Cup gehaald. De ploeg uit Texas wist de best-of-sevenserie tegen Vegas Golden Knights te beslissen, door het vijfde duel in de verlenging met 3-2 te winnen. De Stars kwamen in de derde periode terug van een achterstand van 2-0.