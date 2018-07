Van Gerwen 'kapot' van verrassende uitschakeling

Van 0-3 naar 3-3 Slap Feyenoord toont veerkracht tegen Fenerbahçe

21 juli Feyenoord heeft aan zijn derde serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding een gelijkspel overgehouden. In het Turkse Istanbul was Fenerbahce, de nieuwe ploeg van Phillip Cocu, lang veel te sterk. Toch stond er na afloop 3-3 op het bord.