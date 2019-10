Van Gerwen knokt zich naar halve finale in Dublin, Wattimena nét niet

Van Gerwen won de eerste set met de nodige moeite en moest in de tweede set toezien hoe King via een 170-finish in de beslissende leg langszij kwam (1-1). In Dublin gooiden beide darters een ijzersterke wedstrijd, maar uiteindelijk bleek de klasse van de nummer één van de wereld King te machtig.



Nadat Van Gerwen de derde set relatief eenvoudig naar zich toe trok, boog hij in de vierde en laatste set een 1-2 achterstand om in setwinst (3-2). Mighty Mike sloot de wedstrijd af met een finish van 60 en plaatste zich zo voor de laatste vier. Daarin neemt hij het op tegen Chris Dobey, die zijn kwartfinale won van Ian White.



De andere halve finale gaat tussen Dave Chisnall en Glen Durrant. Laatstgenoemde won van de Nederlander Jermaine Wattimena, die eerder in het toernooi Adrian Lewis en Peter Wright naar huis had gestuurd. Tegen Durant verloor hij in de beslissende set: 3-2.