Van Gerwen laat geen spaan heel van treuzelende Van den Bergh

marathonschaatsen Iedereen in het groen juicht na de zege van Evert Hoolwerf, ook Ariëns en coach Boeve

Als Evert Hoolwerf na een fameuze eindsprint bij het NK marathonschaatsen de armen in de lucht gooit, juicht het hele Team Reggeborgh mee, inclusief Crispijn Ariëns en Gary Hekman. Over de winst van het team in een individuele sport.

1 januari