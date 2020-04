Van Gerwen laat Home Tour schieten: ‘Een stille huiskamer is bij mij onmogelijk’

Wethouder Breda na uitstel Vuelta: ‘Het is geen straatbar­be­cue die je verplaatst’

17:04 Het feestje, dat de start van de Ronde van Spanje in augustus in Utrecht had moeten zijn, gaat voorlopig niet door. Door de herziening van de wielerkalender - nodig vanwege de coronacrisis - is de Spaanse wielerkoers sowieso verplaatst tot laat in het najaar.