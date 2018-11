Van Gerwen laat zich in finale verrassen door Gurney

Vorig weekeinde strandde Van Gerwen bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in de halve eindstrijd. Gary Anderson was toen te sterk voor de Nederlander. Van Gerwen nam zondag revanche door de Schot dit keer wel in de halve finale aan de kant te zetten (11-9).



Danny Noppert stond in Minehead ook in de halve finales. Daarin verloor hij zondag met 11-3 van de als nummer zestien geplaatste Gurney. Van Gerwen had de finale bereikt na een zinderende overwinning op Gary Anderson (11-9).