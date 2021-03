Van Gerwen maakt indruk op UK Open en staat in halve finales

Michael van Gerwen heeft zich bij de laatste vier van de UK Open geschaard. In de kwartfinales versloeg hij in een spannende partij Krzysztof Ratajski. Van Gerwen zegevierde met 10-7 in legs.

Eerder in het toernooi versloeg Van Gerwen in Milton Keynes achtereenvolgens al Scott Mitchell, Mensur Suljovic en José de Sousa. De 31-jarige Vlijmenaar ligt zo nog altijd op koers om zijn titel met succes te prolongeren. Twaalf maanden geleden versloeg hij in de finale Gerwyn Price. Daarnaast was hij in 2015 en 2016 ook al eens de eindwinnaar.

In de aanloop duidde Van Gerwen de UK Open aan als één van de grootste toernooien van het jaar. ,,Het is iets totaal anders. Het is als de FA Cup bij het voetbal, met een open loting”, zei de Brabander. Na elke ronde wordt er bij het majortoernooi namelijk opnieuw geloot en niemand heeft daarbij een beschermde status. ,,Dat maakt het moeilijker om je voor te bereiden, want je weet vooraf niet tegen wie je gaat spelen.”

Volledig scherm Michael van Gerwen houdt zich bij de UK Open goed staande en maakt nog altijd kans op titelprolongatie. © Christopher Dean

Uitdagingen Van Gerwen

Van Gerwen pareert aanval

In de kwartfinales werd Van Gerwen dus gekoppeld aan Ratajski, de nummer 14 van de wereld. Ratajski begon op grootse wijze aan de partij. De Pool startte de eerste twee legs met in totaal drie 180'er en hengelde beide beurten via een elfdarter binnen. Over de eerste vijf legs lag zijn gemiddelde liefst twintig punten (108,93 om 87,94) hoger dan zijn opponent. Toch wist Van Gerwen de schade te beperken tot een 3-2 achterstand. Dat kwam mede door enkele belangrijke missers op de dubbel van Ratajski.

In de tweede sessie bracht Van Gerwen de stand in balans: 5-5. Scorend kwam de Nederlander beter in zijn spel en daarmee kroop zijn gemiddelde ook snel richting de honderd punten per drie pijlen en werd het verschil met Ratajski steeds kleiner. In het slotstuk draaide Van Gerwen de rollen definitief om. Dat gebeurde met een belangrijke break in de dertiende leg, waarmee hij een 7-6 voorsprong nam. Daarna haalde de drievoudig wereldkampioen de overwinning binnen. Dat deed hij met een prachtige 126-finish en ondanks de slechte start kwam Van Gerwen uit op een gemiddelde van 102,82.

Verrassing in halve finales

Van Gerwen neemt het vanavond in de halve finales op tegen Luke Humphries, de verrassing van het toernooi. De nummer 41 van de wereld klopte in de kwartfinales Dave Chisnall (de nummer 7 op Order of Merit). De andere strijd voor een plek in de finale gaat tussen Price en James Wade. Later vanavond wordt ook de finale afgewerkt. Voor de winnaar ligt uiteindelijk een cheque klaar van circa 115.000 euro.

Uitslagen kwartfinales UK Open

Simon Whitlock - James Wade 8-10

Gerwyn Price - Devon Petersen 10-9

Dave Chisnall - Luke Humphries 9-10

Krzysztof Ratajski - Michael van Gerwen 7-10

Aftocht Van Barneveld

Raymond van Barneveld maakte afgelopen vrijdag bij de UK Open zijn rentree bij een televisietoernooi. De 53-jarige Hagenaar werd echter direct een halt toegeroepen door de Schot Alan Soutar.

Volledig scherm Raymond van Barneveld © PDC