Van Gerwen mist negendarter maar net en wordt door Price naar huis gestuurd in Brighton

Feestend Feyenoord heeft geen boodschap aan chagrijn bij Mourinho, maar wacht nog hete avond in Rome

Het was een slijtageslag en het zat Feyenoord op beslissende momenten niet tegen, maar de 1-0 winst op AS Roma werd groots gevierd. Trainer Arne Slot had vooraf getekend voor een minimale zege en dat was precies wat hij kreeg.