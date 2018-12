Van Gerwen na bierdouche door ‘fan’: ‘Ik was zo boos’

Maar de tweevoudig wereldkampioen was niet alleen verbaasd. ,,Ik was zo boos. Maar wat kan je doen? Niets“, aldus Van Gerwen, die na het incident even tijd nodig had om zich opnieuw klaar te maken. ,, Ik heb mijn handen gewassen. Het was daarna moeilijk. Ik was ook emotioneel. Ik dacht echt: 'wat overkomt mij nou?’”. De Nederlander kon uiteindelijk relativeren. ,,Ik denk niet dat het op mij gericht was. De security zei dat het op hen bedoeld was en niet op mij Zulke dingen gebeuren helaas zo nu en dan”, aldus Van Gerwen tegenover RTL7 Darts.



Toch speelde hij tegen Alan Tabern goed spel en kon hij de partij met 3-1 naar zich toe trekken. ,,Het spel was daarna niet goed, maar ook niet slecht”, kijkt MvG terug. ,,Ik ga niet op zoek naar excuses. Alan Tabern speelde goed, maar ik speelde zoals ik wilde. Nu op naar de volgende ronde.”



Van Gerwen kon ook nog lachen om het incident. ,,De biergooier kon in ieder geval niet mikken”, grapte MvG. ,,Het is schandalig natuurlijk, maar ik moet me nu weer focussen op de volgende wedstrijd.”