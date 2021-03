Van Gerwen na mislopen finale UK Open: ‘Ik heb niet zoveel fout gedaan’

Michael van Gerwen werd in de halve finales van de UK Open uitgeschakeld door Luke Humphries. De titelverdediger stuitte bij de laatste vier op een ontketende nummer 41 van de wereld. Van Gerwen verloor in een hoogstaande partij met 5-11 in legs. Een gemiddelde van 106,27 mocht niet baten.

,,Het doelt altijd pijn om in een toernooi te verliezen", aldus Van Gerwen. ,,Maar ik heb niet zoveel fout gedaan.” Vervolgens richtte hij de blik weer vooruit naar de Super Series. Vanaf volgende week dinsdag staan er in Milton Keynes weer vier vloertoernooien op het programma.

In de aanloop duidde Van Gerwen de UK Open aan als één van de grootste toernooien van het jaar. ,,Het is iets totaal anders. Het is als de FA Cup bij het voetbal, met een open loting”, zei de Brabander. Na elke ronde wordt er bij het majortoernooi namelijk opnieuw geloot en niemand heeft daarbij een beschermde status. ,,Dat maakt het moeilijker om je voor te bereiden, want je weet vooraf niet tegen wie je gaat spelen.”

Luke Humphries zet Michael van Gerwen in de halve finales van de UK Open de voet dwars.

Hoge finishes

De partij in de halve finales met Humphries kende een spectaculair begin. Over vijf legs gooide beide spelers een gemiddelde van ruim boven de 100. Wat verder vooral opviel, waren de hoge finishes. Humphries gaf Van Gerwen vier legs op rij telkens in het zicht van de haven het nakijken. De nummer 41 van de wereld werkte 112, 132 en 108 netjes van het scorebord. Vlak voor de eerste pauze deed Van Gerwen iets terug met een 139-finish en beperkte de schade enigszins, maar keek wel tegen een 1-4 achterstand aan.

Ook in de tweede sessie bleef Humphries ijzersterk op de dubbels. Waar de 26-jarige Brit een finishpercentage van zo'n 78 procent noteerde, daar bleef Van Gerwen met 33 procent achter. Mede daardoor liep Humphries uit naar een 7-3 voorsprong. Een belangrijke 130-finish voorkwam zelfs nog erger voor Van Gerwen.

Van Gerwen kon het tij echter niet meer keren, en dat ondanks een gemiddelde van 107 in de eerste vijftien legs. Zijn tegenstander Humphries gaf hem gewoonweg geen kans om terug te komen in de wedstrijd. De talentvolle Brit, die bij de WK's van 2019 en 2020 al eens de kwartfinales haalde, miste nagenoeg geen enkele kans. Een 128-finish om op 10-5 voorsprong bleek de definitieve genadeklap voor Van Gerwen. Met een gemiddelde score van 107,41 en een finishpercentage van bijna 70 procent hield Humphries de Nederlander uit de finale.

Quote Hoe goed hij ook gooit, dan mag ik nog niet van hem verliezen. Michael van Gerwen ,,Ik denk dat hij één van zijn beste wedstrijden uit zijn loopbaan heeft gespeeld", aldus Van Gerwen in een eerste reactie bij RTL7. ,,Het zit niet altijd mee. Ik heb hem in het begin van de wedstrijd hier en daar misschien in het zadel geholpen. Hoe goed hij ook gooit, dan mag ik nog niet van hem verliezen. Ik kom hier om te winnen, niks anders telt voor mij. Ik heb leuke dingen laten zien, maar dat telt niet. Ik heb de halve finale verloren.”

Geen vierde UK Open-titel

Eerder in het toernooi versloeg Van Gerwen in Milton Keynes wel achtereenvolgens Scott Mitchell, Mensur Suljovic, José de Sousa en Krzysztof Ratajski. Maar een vierde UK Open-titel bleef dus uit. Twaalf maanden geleden versloeg hij in de finale nog Gerwyn Price. Daarnaast was hij in 2015 en 2016 ook al eens de eindwinnaar.

Ook Humphries ging uiteindelijk niet met de hoofdprijs van circa 115.000 euro aan de haal. James Wade, die bij de laatste vier wereldkampioen Price had geklopt, bleek een onneembare horde. De 37-jarige Brit zegevierde in de lege Marshall Arena in Milton Keynes met 11-5 in de finale. Het betekende zijn derde eindzege. Wade won de UK Open ook al in 2008 en 2011.

Uitslagen UK Open

Finale

James Wade - Luke Humphries 11-5

Halve finales

James Wade - Gerwyn Price 11-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 11-5

Kwartfinales

Simon Whitlock - James Wade 8-10

Gerwyn Price - Devon Petersen 10-9

Dave Chisnall - Luke Humphries 9-10

Krzysztof Ratajski - Michael van Gerwen 7-10

Aftocht Van Barneveld

Raymond van Barneveld maakte afgelopen vrijdag bij de UK Open zijn rentree bij een televisietoernooi. De 53-jarige Hagenaar werd echter direct een halt toegeroepen door de Schot Alan Soutar. Van Barneveld won vorige week bij zijn comeback op de PDC-tour nog wel een vloertoernooi in de Super Series.

Raymond van Barneveld