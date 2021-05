Van Gerwen na overwinning op Wright met vertrouwen naar finaleavond

Voordat hij ook maar een pijl had gegooid in de Marshall Arena, wist Van Gerwen al dat hij als nummer 1 van de ranglijst de finaleavond zou bereiken. Nathan Aspinall slaagde er in de vorige partij namelijk niet in om te winnen van José de Sousa (3-8). Die laatste kreeg het publiek in de openingsleg meteen op de banken door 120 op een wel heel spectaculaire wijze van het bord te gooien. Niet via ‘Shanghai 20', maar met drie keer tops haalde ‘The Special One’ de leg binnen.



En dus kon Van Gerwen zonder enige druk beginnen aan zijn partij tegen Peter Wright, een herhaling van twee WK-finales en de eindstrijd in de Premier League vijf jaar geleden. De wedstrijd van vanavond kende een spectaculair begin. Nadat ‘Mighty Mike’ twee darts voor een vroege break had gemist gooide Wright een 109-finish en in de leg erna deed de Vlijmenaar daar nog een schepje bovenop door 113 weg te poetsen. Ook de volgende twee legs gingen met de darts mee, waarna Van Gerwen aanzette en de eerste break forceerde: 3-2. Op dat moment stond hij ruim 106 gemiddeld te gooien.