Van Gerwen ondanks beknelde zenuw toch van start in kwartfinale

Van Gerwen komt niet in de eerste wedstrijd in actie tegen de Duitsers - die neemt Danny Noppert in Salzburg voor zijn rekening - maar hij komt pas in de tweede partij in actie. Van Gerwens tegenstander is Max Hopp. Volgens de PDC, de organisator van het WK, werd Van Gerwen medisch behandeld.



De World Cup of Darts, een landenwedstrijd, wordt sinds 2010 georganiseerd en is viermaal gewonnen door Nederland. De laatste drie overwinningen vormde Van Gerwen een koppel met Raymond van Barneveld. Vorig jaar ging de eindzege naar Schotland.