Van Gerwen ondanks bierdouche vóór opkomst eenvoudig ronde verder

Van Gerwen kreeg op weg naar de piste een lading bier over zich heen. Hij moest terug naar de kleedkamer om een ander shirt aan te trekken, waardoor de wedstrijd met vertraging begon.



Maar Mighty Mike begon getergd aan de partij tegen Tabern en won in rap tempo de eerste twee sets. Daarna zakte het niveau wat in en kon Tabern zelfs nog een setje pakken. Maar daarna vond de nummer één van de wereld het genoeg en besliste hij de wedstrijd met een 86-finish.



Van Gerwen, die het WK in Londen tot dusverre twee keer won, had in de eerste ronde een bye. De Brabander zit in hetzelfde kwart van het speelschema als Raymond van Barneveld. Voor Van Barneveld begint het WK maandag. De Hagenaar neemt het dan op tegen de Engelsman Matthew Edgar of de Litouwer Darius Labanauskas.