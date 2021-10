Van Gerwen onderuit in EK-finale: ‘Ik speelde verschrikkelijk slecht’

VideoMichael van Gerwen heeft vanavond in Salzburg naast zijn vijfde Europese titel gegrepen. De Nederlandse nummer drie van de wereld werd in de finale verslagen door Rob Cross, die met 11-8 won en net als in 2019 het EK op zijn erelijst mag bijschrijven.

Delen per e-mail

Van Gerwen had eerder op de avond in een heuse thriller nog afgerekend met Nathan Aspinall. Hij gaf tegen de Engelsman een voorsprong van 7-1 uit handen, om uiteindelijk in de 21ste en beslissende leg alsnog de overwinning uit het vuur te slepen.

Tegen Cross, die in de halve indruk maakte door Joe Cullen met 11-3 opzij te zetten, bleek Van Gerwen dat kunstje niet te kunnen herhalen. Tot 2-2 ging het nog gelijk op, maar daarna luidde een break een tegenvallende finale in voor de Brabander, die het vooral op zijn finishes liet afweten.

De 31-jarige Engelsman plaatste een indrukwekkende tussensprint en liep uit naar 9-4. Pas daarna begon Van Gerwen beter in zijn ritme te komen, terwijl Cross het even helemaal kwijt was. ‘Mighty Mike’ knokte zich terug tot 7-9 en kreeg zelfs de kans om het écht spannend te maken, maar faalde op dubbel-2. Cross profiteerde en gaf zijn voorsprong in de laatste leg, die hij zelf mocht beginnen, niet meer handen.

De laatste Europese titel van Van Gerwen dateert van 2017. Dat was toen zijn vierde op rij, na een zegereeks die in 2014 was begonnen. Bij de vorige drie edities wist hij de finale niet te halen.

Volledig scherm Michael van Gerwen ging onderuit in de EK-finale. © LAWRENCE LUSTIG

Verschrikkelijk slecht

Hoewel Van Gerwen op het einde nog veerkracht toonde, oordeelde hij hard over zijn eigen prestatie. ,,Ik speelde een verschrikkelijk slecht finale”, zei hij direct na afloop tijdens het interview op het podium. ,,De dubbels vielen niet en de triples ook niet. Ik heb het gewoon niet laten zien vanavond, ik weet dat ik veel beter kan.”

Daarmee wilde Van Gerwen niets af doen aan de overwinning van Cross. ,,Maar het publiek had gewoon een betere finale verdiend. Ach, soms zijn finales dramatisch. Over het algemeen genomen begin ik wel weer wat beter te gooien.”

Daarmee doelde hij mede op zijn sterke optreden in de kwartfinales, waarin hij wereldkampioen Gerwyn Price met 10-8 aan de kant zette. De 32-jarige darter deed dat na eerst met 4-1 achter te zijn gekomen. Het geeft hem wat vertrouwen tijdens een moeizaam seizoen, waarin hij tot september (Nordic Darts Masters) moest wachten op zijn eerste toernooizege.

Volledig scherm Michael van Gerwen (l) en Gerwyn Price © Kais Bodensieck/PDC Europe

Uitslagen kwartfinales



Danny Noppert - Nathan Aspinall 9-10

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 8-10

Rob Cross - José de Sousa 10-5

Mensur Suljovic - Joe Cullen 7-10

Noppert onderuit

Danny Noppert werd in de kwartfinales uitgeschakeld. De 30-jarige Fries delfde na een ware thriller tegen Aspinall het onderspit: 9-10. Noppert bereikte vorige week al de halve finales van de World Grand Prix en zette die vorm door bij het EK in Salzburg. Zo versloeg hij op weg naar de kwartfinales Krzysztof Ratajski en Ryan Searle.



Noppert, 22ste op de wereldranglijst, kwam tegen Aspinall twee keer in de partij op voorsprong, maar zag zijn tegenstander terugkomen. Zelf maakte hij ook achterstanden goed, waardoor het bij 9-9 op de laatste leg aankwam. Daarin nam Aspinall een grote voorsprong door een score van 180 te gooien. Noppert deed dat ook nog, maar Aspinall trok de partij toch naar zich toe door 52 uit te gooien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Noppert was vooral ijzersterk op de dubbels (ruim 69 procent), maar scorend liep het in de eindfase van de partij minder bij ‘The Freeze’. Aspinall profiteerde en boekte dus een ticket voor de halve finales. Noppert kwam tot een gemiddelde met drie pijlen van 99,97 punten, Aspinall tot ruim 103 punten.

Volledig scherm Danny Noppert. © Kais Bodensieck/PDC Europe

Bekijk hieronder onze sportvideo's.