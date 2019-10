Van Gerwen ontsnapt en maakt met winnen Champions League prijzenkast vol

Michael van Gerwen moet een nieuwe uitdaging zoeken. De Champions League of Darts was het enige grote toernooi dat hij nog nooit had gewonnen, maar daar kwam zondagavond in verandering in. Nadat hij in een zinderende halve finale in Leicester ternauwernood had afgerekend met Gerwyn Price (11-10), kroop MVG ook tegen Wright door het oog van de naald (11-10).