Van Gerwen op tweede avond Premier League onderuit tegen Durrant

Rojer en Koolhof stranden op ATP Cincinnati

21:09 Dubbelspelers Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof zijn beiden uitgeschakeld in de kwartfinales op het ATP-toernooi van Cincinnati. De wedstrijden van het toernooi worden vanwege het coronavirus gespeeld in New York, op de banen waar volgende week de US Open begint.