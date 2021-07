Van Gerwen overklast door Wright in hoogstaande halve finale

,,Op veel bepalende momenten heb ik het af laten weten en dat mag ik mezelf kwalijk nemen”, zei Van Gerwen na afloop voor de camera van RTL7. ,,Maar hij stond fantastisch te gooien. Zijn eerste pijl zat continu in de triple 20. Daardoor was ik er de hele tijd een beetje achteraan aan het lopen. Ik denk dat ik vanavond tegen een heel goede Peter Wright stond te spelen.”



Na zijn overwinningen in 2015 en 2016 moet Van Gerwen dus nog even wachten op zijn derde eindzege in de World Matchplay. Voor Wright wordt het zondag een herkansing. In 2017 moest hij in de finale namelijk buigen voor Phil Taylor.