Van Gerwen overtuigend naar halve finale van eerste editie Nordic Darts Masters

Van Gerwen hoopt in Kopenhagen eindelijk zijn eerste toernooizege van het seizoen te boeken. Om in die missie te slagen moet de Brabander eerst in de halve finale afrekenen met Jonny Clayton om vervolgens in de eindstrijd Dimitri Van den Bergh of dartster Fallon Sherrock te verslaan. Die laatste haalde halve finale vanwege het afhaken van Gerwyn Price. De wereldkampioen trok zich terug met een elleboogblessure.

In het Forum København liet Van Gerwen zien dat hij in goede vorm naar Denemarken is afgereisd. Hij verloor tegen Razma nog wel de eerste leg, maar bij de pauze (4-1) had hij de wedstrijd al naar zijn hand gezet. Ondanks de matige tegenstand gooide Van Gerwen net boven de 100 gemiddeld en was hij ijzersterk op bij zijn finishes: 62,5 procent. Gisteren ging het in zijn eerste partij tegen Darius Labanauskas (6-5) nog beduidend moeizamer.