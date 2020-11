Van Gerwen overtuigend naar tweede ronde, Van Duijvenbode onderuit

Van Gerwen had in het Engelse Coventry geen kind aan zijn Duitse opponent: 5-1. Opgeteld bij zijn eclatante zege van gisteren tegen Adam Hunt (5-0) gaat de Nederlander onbedreigd aan kop in zijn poule. De afsluitende groepswedstrijd tegen Joe Cullen zal dan ook hoofdzakelijk voor de statistieken zijn, want Van Gerwen is verzekerd van een plek in de tweede ronde



In zijn partij tegen Clemens leek de Nederlander geen spaan heel te laten van zijn tegenstander. Van Gerwen liep rap uit naar 4-0, waarna hij Clemens nog een leg gunde, alvorens het zelf af te maken via dubbel 20. De Brabander liet een imponerend gemiddelde van 103,60 per drie pijlen optekenen. Daar stak de 92,86 van Clemens schril bij af.