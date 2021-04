Van Gerwen raakt koppositie kwijt: ‘Erg teleurgesteld en boos op mezelf’

,,Ik gaf James al vroeg in de wedstrijd kansen en dat mag niet gebeuren, want we weten dat hij een fantastische speler is. Maar de credits gaan naar hem, omdat hij de kansen heeft gepakt", vervolgde Van Gerwen. ,,Morgen weer een nieuwe dag. Het moet beter.”

Van Gerwen benutte in de eerste vijf legs slechts één van zijn acht mogelijkheden om een leg te finishen. Daar profiteerde Wade optimaal van. ,,Laten we eerlijk zijn. Michael speelde slecht en heeft me twee punten gegeven", stelde de 38-jarige Brit. ,,Als hij goed had gespeeld, wat was er dan gebeurd?” Wade werd op het laatste moment tot de Premier League toegelaten, omdat wereldkampioen Gerwyn Price positief testte op corona.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de snelle 4-1 achterstand kwam Van Gerwen even iets beter in zijn spel en noteerde mooie finishes van 110 en 94, maar toen was het al te laat. Wade behield een veilige marge van minimaal twee legs en Van Gerwen kon in het slotstuk geen ommekeer meer teweegbrengen. Zo raakte de 31-jarige Nederlander zijn koppositie kwijt aan de Belg Dimitri van den Bergh. Uit vier partijen behaalde de Brabander vijf punten. Van den Bergh, tegen wie Van Gerwen in de eerste speelronde gelijkspeelde, staat op zes punten.

Van Gerwen moet vrijdagavond weer aan de bak. In de vijfde speelronde wacht Nathan Aspinall als tegenstander. De grote is vraag is welke Mighty Mike komt opdagen. Het spel van de ex-wereldkampioen is vooral nog te wisselvallig. Waar hij eerdere deze week indruk maakte met een gemiddelde van 107,58 tegen Rob Cross, daar lag zijn score een dag later dus zo'n 17 punten lager. Dat is verschil is gewoonweg nog te groot.

Programma Premier League

Michael van Gerwen is een van de tien deelnemers die strijden om de hoofdprijs van bijna 300.000 euro. Hoe ziet het programma er de komende periode uit?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.