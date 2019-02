Van Gerwen schrijft eerste Players Championship op zijn naam

DAGBOEK WK INZELL De eerste individue­le gouden WK-medailles voor Oranje en de gunfactor van Thomas

18:07 DAGBOEK 4. Eindelijk waren daar de eerste individuele gouden medailles voor Nederland. Kai Verbij snelde naar het goud op de 1000 meter en Deventenaar Thomas Krol legde beslag op het zilver, Kjeld Nuis pakte brons. En later stayerde Jorrit Bergsma naar goud op de 10 kilomer. Vooral de zilveren medaille op de 1000 meter van Krol had een hoge gunfactor, vertelt Walter van Zoeren, die als sportverslaggever voor de Stentor bij het WK afstanden in Inzell is.