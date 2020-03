Van Gerwen simpel naar laatste acht op UK Open

video Zwollenaar Bas Tietema smokkelt Playstati­on hotel in Abu Dhabi binnen voor wieler­vriend in quarantai­ne: ‘Geniaal, wat een held!’

22:10 Een Playstation naar binnen smokkelen in een hermetisch afgesloten hotel in Abu Dhabi. Hoe krijg je dat voor elkaar vanuit Nederland? Dat laat Zwollenaar Bas Tietema nog even in het midden, maar feit is dat hij zijn wielervriend Ramon Sinkeldam dolgelukkig heeft gemaakt. ‘Geniaal, Bas Tietema, je bent een HELD!‘