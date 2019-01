Van Gerwen soeverein naar derde wereldtitel

Met twee darters die snel gooien, was de eindstrijd van 2019 op voorhand een aantrekkelijk affiche. Zeker omdat Smith bekend staat om zijn vele maximum scores (180). Zijn bijnaam ‘Bully Boy’ heeft echter niets met de bull op het dartbord te maken. Die kreeg Smith toen hij een bijbaantje had op een boerderij. Hij moest kalfjes onder bedwang houden als ze een chip in hun oor kregen. Toen hij eens een kalf in de modder op de grond had geworpen en stevig vasthield, werd hij door de boer een ‘Bully Boy’ (pestkop) genoemd.



Mighty Mike maakte zijn favorietenrol waar. Aan het pesten van Van Gerwen kwam ‘Bully Boy’ pas toe toen de Vlijmenaar hem op grote achterstand had gezet. Het zelfvertrouwen spatte er weer vanaf bij Van Gerwen, die zich in de halve finale tegen Gary Anderson (7-1) al oppermachtig had getoond. Na die partij verklaarde MVG dat hij de finale met 7-3 zou binnenhalen, opnieuw na een voorsprong van 4-0 in sets. En precies zo ging het! De druk – het was pas zijn eerste WK-finale – was de 28-jarige Engelsman in de openingsfase teveel.



Hij veerde daarna even op (4-2), maar zakte daarna weer weg. De ‘groene sloopkogel uit Vlijmen’ maakte het karwei klinisch af en zoals hij zelf verwachtte: 7-3! ,,Er valt wel wat druk van mijn schouders nu”, vertelde Van Gerwen direct na de finale. ,,Het was toch een minder jaar van mij. En er is niks hoger voor mij dan dit toernooi winnen. Ja, misschien mijn familie, maar je snapt wat ik bedoel.” Voor Smith had hij lof. ,,Die gaat het WK nog een keer winnen, absoluut.” Gevraagd of Van Gerwen gaat proberen het aantal WK-titels van Raymond van Barneveld (vijf) te overtreffen, antwoordde hij met een grimas. ,,Ik denk dat niemand eraan twijfelt dat dat gaat gebeuren. Maar nu eerst op vakantie. Daar ben ik aan toe en dat heb ik wel verdiend, toch?”



Toppers als Peter Wright, Mensur Suljovic, Daryl Gurney en Raymond van Barneveld werden al vroeg in het toernooi uitgeschakeld door ‘kleintjes’; Van Gerwen bood geen enkele tegenstander kans om hem te verschalken tijdens dit wereldkampioenschap. Ook al oogde hij in 2018 wat kwetsbaarder dan de voorgaande jaren en was WK-winst daardoor geen vanzelfsprekendheid. Maar vermoedelijk daardoor stond MVG op volledig scherp toen het WK van start ging. In geen enkele partij werd het spannend; als een tornado raasde de Vlijmenaar door de zwaarste helft van het speelschema.



Van Gerwen – die voor de negentiende keer op rij tijdens het WK een partij meer dan honderd gemiddeld gooide - wordt dinsdagavond in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd vanwege het behalen van zijn derde wereldtitel.



