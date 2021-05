Van Gerwen staat na pijnlijk verlies toch weer met lege handen in Premier League: ‘Daar ben ik goed ziek van’

Michael van Gerwen staat in de Premier League Darts net als vorig jaar met lege handen. De 32-jarige Vlijmenaar werd vanavond in de halve finales uitgeschakeld door Jonny Clayton. In een hoogstaande partij trok hij net aan het kortste eind: 8-10 in legs.

,,Ik kan dit alleen mezelf verwijten”, stelde Van Gerwen direct na afloop voor de camera’s van RTL7. ,,Het is nog niet constant genoeg en daar baal ik ontzettend van. Hij deed me pijn op de momenten dat hij het moest doen. Daar ben ik goed ziek van. Ik had hier veel meer van mezelf verwacht. Dat is gewoon zonde.”

Van Gerwen en Clayton ontliepen elkaar weinig. Vanaf de vijfde leg - bij een tussenstand van 2-2 - volgden er vijf breaks op rij. Ondanks een magistrale 140-finish (triple 20, dubbel 20, dubbel 20) van Van Gerwen tussendoor stapte Clayton als morele winnaar de pauze binnen. Hij verzilverde in de tiende leg als eerste een break en nam daarmee een 6-4 voorsprong.

Quote Je wint en verliest en deze moet je gewoon op je kin nemen. Michael van Gerwen

Van Gerwen kwam in een met duizend fans gevulde Marshall Arena goed uit de onderbreking en via twee gewonnen legs was de stand weer in evenwicht (6-6). Toch kon de drievoudig wereldkampioen zelfs ondanks een 8-7 voorsprong niet doordrukken. In de zeventiende leg plaatste Clayton de beslissende break en deelde via drie gewonnen legs op rij de Nederlander zo een dreun uit.

Met een gemiddelde van 101,97 speelde Van Gerwen zeker niet slecht, en zag hij ondanks de pijnlijke nederlaag ook wel een lichtpuntje. ,,Het is allemaal makkelijk praten achteraf. Je wint en verliest en deze moet je gewoon op je kin nemen. Ik weet dat er nog veel werk te doen is, maar we zijn in elk geval wel op de juiste weg.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Gerwen sloot eerder nog wel de reguliere competitie als nummer één af. Dat leverde hem een extra bonus van 25.000 Britse ponden op. Daarnaast leverde de plek in de halve finales ook nog eens 80.000 pond op. Van Gerwen won in zijn carrière vijfmaal de Premier League. Maar na de deceptie van vorig jaar - toen hij niet eens de play-offs haalde - greep hij in 2021 dus opnieuw mis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.