Van Gerwen start Premier League tegen wereldkampioen Wright

Speelschema

Vetgedrukt zijn de Nederlandse spelers en achter de challengers staat (c).

Speeldag 1, 6 februari in Aberdeen

Michael Smith - Glen Durrant

Gary Anderson - Daryl Gurney

Michael van Gerwen - Peter Wright

Nathan Aspinall - John Henderson (c)

Gerwyn Price - Rob Cross



Speeldag 2, 13 februari in Nottingham

Rob Cross - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Michael Smith

Gary Anderson - Peter Wright

Glen Durrant - Fallon Sherrock (c)

Daryl Gurney - Michael van Gerwen



Speeldag 3, 20 februari in Cardiff

Peter Wright - Rob Cross

Jonny Clayton (c) - Michael Smith

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Daryl Gurney - Gerwyn Price

Glen Durrant - Gary Anderson



Speeldag 4, 27 februari in Dublin

Glen Durrant - Nathan Aspinall

Rob Cross - Gary Anderson

Daryl Gurney - Michael Smith

William O’Connor (c) - Michael van Gerwen

Gerwyn Price - Peter Wright



Speeldag 5, 5 maart in Exeter

Rob Cross - Daryl Gurney

Gerwyn Price - Glen Durrant

Nathan Aspinall - Peter Wright

Gary Anderson - Luke Humphries (c)

Michael Smith - Michael van Gerwen



Speeldag 6, 12 maart in Liverpool

Michael Smith - Peter Wright

Daryl Gurney - Glen Durrant

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Rob Cross - Stephen Bunting (c)

Gary Anderson - Nathan Aspinall



Speeldag 7, 19 maart in Newcastle

Michael Smith - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Rob Cross

Nathan Aspinall - Gerwyn Price

Chris Dobey (c) - Daryl Gurney

Peter Wright - Glen Durrant



Speeldag 8, 25 maart in Ahoy Rotterdam

Gary Anderson - Gerwyn Price

Nathan Aspinall - Daryl Gurney

Michael Smith - Rob Cross

Michael van Gerwen - Glen Durrant

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan (c)



Speeldag 9, 26 maart in Ahoy Rotterdam

Glen Durrant - Rob Cross

Nathan Aspinall - Michael Smith

Peter Wright - Daryl Gurney

Michael van Gerwen - Gary Anderson

Jermaine Wattimena (c) - Gerwyn Price



Na de 9ste speeldag in Rotterdam valt de slechtste van de 9 vaste deelnemers af en gaat de Premier League of Darts verder met 8 spelers.