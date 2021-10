Van Gerwen stopt opmars Noppert-beul net op tijd en bereikt finale EK

Red Sox schrijven geschiede­nis met twee grand slams in finale American League

7:05 De honkballers van de Boston Red Sox hebben zaterdag geschiedenis geschreven door als eerste team twee grand slams (een homerun met alle honken bezet) te slaan in een play-offduel. Het gebeurde in de eerste twee innings van de met 9-5 gewonnen wedstrijd tegen Houston Astros, waarmee de stand in de finale van de American League (best of seven) gelijk werd getrokken: 1-1.