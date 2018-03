Van Gerwen wil twee jaar na wereldrecord koppositie

Door Pim Bijl



Nog nooit gooide er iemand een hoger gemiddelde op een televisiewedstrijd dan Michael van Gerwen twee jaar geleden in Aberdeen. Met die score van 123.40 blies hij een verbouwereerde Smith van het podium. De Engelsman stelt zich dan ook bescheiden op in aanloop naar hun tweede ontmoeting ooit in de Premier League. ,,Het zou zomaar weer 6-0 kunnen worden en in tien minuten over kunnen zijn. Maar toch kijk ik uit naar deze wedstrijd. Tegen de beste speler van de wereld kan ik zien wat ik nog moet verbeteren.”