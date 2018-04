Van Gerwen tegen Van Barneveld in Ahoy

KNVB: Arena of Kuip nog brug te ver voor Leeuwinnen

19:16 De voetbalsters van Oranje spelen morgenavond in Dublin de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Daarna volgen nog drie wedstrijden op weg naar het WK in Frankrijk. Eén daarvan is een thuiswedstrijd in juni tegen Slowakije, maar die wordt sowieso niet in de Arena of De Kuip gespeeld. ,Dat is nog een brug te ver. Nu nog,’’ zegt Jan Dirk van der Zee, directeur bij de KNVB en verantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal.